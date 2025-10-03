Musk lancia guerra a Netflix: boicottaggio in arrivo?

Elon Musk ha recentemente avviato una nuova polemica sui social, dirigendo i suoi attacchi contro Netflix. A partire dal 30 settembre, il fondatore di Tesla ha iniziato a condividere post critici nei confronti della piattaforma di streaming, accusandola di “indottrinare i bambini con l’ideologia trans-woke”.

Il 1° ottobre, Musk ha chiesto ai suoi 227 milioni di follower di cancellare l’abbonamento a Netflix per il bene dei loro figli, scatenando un’ondata di risposte da parte di utenti che affermano di aver seguito il suo consiglio.

Al centro della controversia c’è un cartone animato intitolato “Dead End: Paranormal Park”, che presenta un protagonista transgender e gay, ed è classificato da Netflix come adatto a bambini dai 7 anni. Anche se la serie era già stata cancellata nel 2023, Musk ha sollevato la questione ora.

La polemica è stata accesa da un post di Matt Van Swol, un presunto scienziato nucleare, che ha mostrato la sua disdetta a Netflix. Van Swol ha accusato il creatore della serie, Hamish Steele, di aver “festeggiato l’omicidio di Charlie Kirk”, un attivista conservatore. Questo presunto commento, attribuito a Steele, non è verificabile poiché il suo profilo è stato chiuso e non ha rilasciato dichiarazioni.

Le accuse hanno alimentato la narrazione di Musk e dei suoi sostenitori, collegando l’omicidio al fronte repubblicano. Musk ha in passato manifestato posizioni contro la comunità LGBTQ+, specialmente nei confronti delle persone transgender, influenzato dalla sua esperienza familiare con la figlia Vivian, che ha completato la transizione di genere e ha interrotto i rapporti con lui.

La nuova campagna di Musk sembra sfruttare questo contesto per attaccare nuovamente le comunità trans e il concetto di rappresentanza inclusiva nei media.