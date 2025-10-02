Musk invoca boicottaggio Netflix per serie animata trans in Italia

Elon Musk ha esortato i suoi seguaci a disdire l’abbonamento a Netflix per la “salute dei vostri figli”. Questo messaggio è emerso dopo le polemiche legate a una serie animata della piattaforma che presenta un ragazzo transgender e una ragazzina bisessuale. Musk ha già comunicato di aver cancellato il suo abbonamento e ha invitato i suoi 226 milioni di follower a unirsi alla sua causa contro l’azienda.

Le azioni di Netflix hanno subito un calo di circa il 2% in risposta alle dichiarazioni di Musk, in un contesto di mercato già instabile. La richiesta di boicottaggio è stata alimentata da critiche provenienti anche da alcuni account su X, come il noto @LibsofTikTok, che hanno attaccato la serie “Dead End: Paranormal Park” e il suo creatore, Hamish Steele.

Musk ha supportato questi account, che accusano Netflix di promuovere un’ideologia trans rivolta ai bambini. Alcuni di questi profili hanno condiviso contenuti in cui Steele sembrerebbe aver criticato l’attivista Charlie Kirk, sebbene al momento manchino prove certe di tali affermazioni. La serie, pubblicata nel 2022, ha raggiunto due stagioni prima che Steele annunciò nel 2023 la sua cancellazione.

Infine, si segnala che Musk ha una figlia transgender, Vivian Jenna Wilson, e ha espresso opinioni critiche sulla transizione e il cosiddetto “virus della mentalità woke”. Vivian ha pubblicamente contestato le opinioni del padre in vari contesti, sollevando ulteriori discussioni sulle relazioni familiari nei contesti di identità di genere.