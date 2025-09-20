Musk in crisi alla Royal Society: espulsione in arrivo?

La Royal Society, storica istituzione scientifica del Regno Unito, conta tra i suoi membri Elon Musk, accolto per i suoi contributi nei settori spaziale e dei veicoli elettrici. Tuttavia, la sua presenza sta sollevando polemiche. Infatti, diversi membri hanno già chiesto in passato la sua espulsione per varie dichiarazioni.

Le polemiche si sono riaccese dopo le dichiarazioni di Musk durante l’evento “Unite the Kingdom” a Londra, in cui ha espresso una forte critica all’immigrazione incontrollata, sostenendo che tale fenomeno stia danneggiando il Regno Unito. In particolare, ha avvertito della possibilità di violenza per coloro che non prendono posizione sulla questione, affermando che la violenza potrebbe colpirli nel caso in cui la situazione non cambi.

Queste parole hanno spinto il presidente della Royal Society, Sir Adrian Smith, a scrivere ai membri, esprimendo preoccupazione per un linguaggio che potrebbe fomentare odio. Smith ha sottolineato l’importanza di valori come la tolleranza e il rispetto reciproco, affermando che minacce a tali principi sono reali.

La situazione di Musk sarà discussa nella prossima riunione del consiglio, dove potrebbe essere presa in considerazione la sua espulsione. Si tratta di un’eventualità rara, visto che l’ultima espulsione risale a secoli fa. Non è la prima volta che la sua posizione è in discussione, poiché già in passato scienziati avevano sollevato dubbi riguardo al suo coinvolgimento in tagli ai fondi per la ricerca scientifica.

Nel mese di marzo, la Royal Society aveva deliberato di non rimuoverlo, temendo che un’eventuale espulsione potesse essere interpretata come una limitazione della libertà di espressione.