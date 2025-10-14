16.9 C
Roma
martedì – 14 Ottobre 2025
Tecnologia

Musk e xAI: intelligenza artificiale nei videogiochi in USA

Da StraNotizie
Musk e xAI: intelligenza artificiale nei videogiochi in USA

La startup di intelligenza artificiale xAI, fondata da Elon Musk, sta costituendo un team di ex esperti di Nvidia per sviluppare sistemi chiamati “world models”, capaci di comprendere e creare ambienti virtuali. Le recenti assunzioni, riportate dal Financial Times, includono i ricercatori Zeeshan Patel ed Ethan He, entrambi esperti nella simulazione dell’intelligenza artificiale. Queste mosse indicano un avanzamento verso l’obiettivo di Musk: un videogioco interamente generato dall’intelligenza artificiale, senza intervento umano.

A differenza dei modelli basati su linguaggio come ChatGPT o Grok, i world models utilizzano dati visivi e robotici per apprendere il comportamento degli oggetti in tempo reale. Questa tecnologia potrebbe in futuro essere applicata anche a veicoli autonomi e robot.

Nonostante l’industria dei videogiochi sia scettica, le recenti assunzioni e gli aggiornamenti nel campo della generazione di immagini e video segnalano l’intenzione di Musk di esplorare territori nuovi nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Turismo in Italia: Crescita Sostenibile e Innovazione
Articolo successivo
Mele del Trentino: salute e sostenibilità in autunno
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.