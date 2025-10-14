Musk e xAI: intelligenza artificiale nei videogiochi in USA

La startup di intelligenza artificiale xAI, fondata da Elon Musk, sta costituendo un team di ex esperti di Nvidia per sviluppare sistemi chiamati “world models”, capaci di comprendere e creare ambienti virtuali. Le recenti assunzioni, riportate dal Financial Times, includono i ricercatori Zeeshan Patel ed Ethan He, entrambi esperti nella simulazione dell’intelligenza artificiale. Queste mosse indicano un avanzamento verso l’obiettivo di Musk: un videogioco interamente generato dall’intelligenza artificiale, senza intervento umano.

A differenza dei modelli basati su linguaggio come ChatGPT o Grok, i world models utilizzano dati visivi e robotici per apprendere il comportamento degli oggetti in tempo reale. Questa tecnologia potrebbe in futuro essere applicata anche a veicoli autonomi e robot.

Nonostante l’industria dei videogiochi sia scettica, le recenti assunzioni e gli aggiornamenti nel campo della generazione di immagini e video segnalano l’intenzione di Musk di esplorare territori nuovi nell’ambito dell’intelligenza artificiale.