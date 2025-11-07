Musk e Tesla: il pacchetto retribuzione da record approvato

Gli azionisti di Tesla hanno approvato un pacchetto retributivo record per Elon Musk, che potrebbe valere quasi 1 trilione di dollari. L’accordo senza precedenti ha ricevuto il consenso del 75% degli azionisti che hanno votato durante l’assemblea annuale della società.

Il pacchetto richiede a Musk, già l’uomo più ricco del mondo, di elevare drasticamente il valore di mercato dell’azienda nel corso degli anni. Se riuscirà a raggiungere vari obiettivi, sarà ricompensato con centinaia di milioni di nuove azioni. Nonostante le controversie, il consiglio di amministrazione di Tesla ha sottolineato che Musk potrebbe lasciare l’azienda se l’accordo non fosse stato approvato, e che perdere un leader come lui sarebbe insostenibile.

L’annuncio ha suscitato applausi entusiasti dall’assemblea di Austin, in Texas, dove Musk ha ballato mentre veniva acclamato. Ha dichiarato che quello che stava per iniziare non era solo un nuovo capitolo per Tesla, ma un intero nuovo libro. Tra gli obiettivi per massimizzare il suo compenso entro un decennio c’è l’innalzamento del valore di mercato di Tesla da 1,4 trilioni a 8,5 trilioni di dollari e la messa in operatività commerciale di un milione di veicoli “Robotaxi”.

Tuttavia, le sue prime dichiarazioni hanno focalizzato l’attenzione sul robot Optimus, deludendo alcuni analisti che si aspettavano maggior attenzione sul business delle auto elettriche. Durante il suo intervento, Musk ha accennato anche alla guida autonoma, dicendo che l’azienda è “quasi pronta” a permettere ai conducenti di “messaggiare mentre guidano”. Nel frattempo, gli organi di regolamentazione statunitensi stanno indagando sulle funzionalità di guida autonoma di Tesla.

Dopo l’assemblea, i titoli di Tesla sono aumentati leggermente, con un incremento di oltre il 62% negli ultimi sei mesi. Tuttavia, alcuni investitori istituzionali hanno rifiutato il nuovo pacchetto retributivo, rendendo Musk più dipendente dagli investitori al dettaglio. Sia Musk sia suo fratello Kimbal, membro del consiglio di amministrazione, hanno potuto votare all’incontro.