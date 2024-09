“Musk e Amazon banditi fiscali, tassarli non le banche”: l’affondo di Gasparri

Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, ha espresso la sua contrarietà all’introduzione di nuove tasse per coloro che già contribuiscono fiscalmente. In un’intervista a Affaritaliani.it, ha sottolineato che le banche, già soggette a tasse supplementari rispetto ad altri settori, non devono affrontare ulteriori imposte. Gasparri ha invitato a considerare il dialogo e il confronto con il governo per prendere decisioni sulla prossima Legge di Bilancio per il 2025, evitando l’implementazione di nuove tasse.

Riguardo alla questione fiscale, Gasparri ha messo in evidenza l’importanza di tassare le grandi aziende tecnologiche, che spesso non contribuiscono equamente. Ha definito i colossi del web, come Amazon e i fondatori di Facebook e Tesla, come “banditi fiscali”, sottolineando che dovrebbero essere tassati a livello globale. Questa pressione per una tassazione più equa, secondo lui, è necessaria per garantire che anche le grandi aziende sostenano finanziariamente lo Stato.

Gasparri ha anche riconosciuto che ci sono grandi gruppi, non necessariamente legati alle banche, che contribuiscono in modo significativo grazie alla loro crescita economica. Un aumento dei ricavi di un’azienda porta, infatti, a un maggiore pagamento di imposte, il che risulta vantaggioso per il bilancio statale. Ha sottolineato che è possibile esaminare meccanismi fiscali a favore del bilancio senza ricorrere a nuove tasse.

In sintesi, Gasparri propone una revisione della politica fiscale che non penalizzi ulteriormente chi già sostiene il peso delle imposte, ma che si concentri piuttosto sulla tassazione dei grandi gruppi tecnologici, garantendo una maggiore equità nel sistema fiscale attuale. Concludendo, ha ribadito l’importanza di un dialogo costruttivo con il governo per affrontare le questioni fiscali in modo collaborativo, senza l’introduzione di nuovi balzelli per i cittadini e le imprese già tassati in modo significativo.