Musk contro Apple e OpenAI: battaglia per l’IA in USA

La competizione nel campo dell’intelligenza artificiale si intensifica. Elon Musk ha avviato una causa legale contro Apple e OpenAI, accusandole di collaborare per ostacolare la concorrenza in modo illegale.

Secondo Musk, la partnership tra Apple e OpenAI favorirebbe ChatGPT, rendendolo «l’unico chatbot» a beneficiare delle milioni di richieste degli utenti di iPhone, mentre le app concorrenti sarebbero relegate in posizioni marginali all’interno dell’App Store. Nella denuncia, Musk sostiene che, per proteggere il suo monopolio nel settore degli smartphone, Apple abbia scelto di allearsi con OpenAI, la quale trae vantaggio dal blocco della concorrenza e dell’innovazione nel campo dell’IA.

Apple non ha rilasciato commenti sulla questione, mentre OpenAI ha accusato Musk di continuare a «molestare» l’azienda. Questa accusa è collegata a una precedente causa intentata da Musk, che mirava a fermare la trasformazione di OpenAI in un ente a scopo di lucro, contravvenendo alla sua missione originale di promuovere benefici per l’umanità nello sviluppo dell’intelligenza artificiale.

La causa segna un nuovo capitolo nel conflitto tra Musk e Sam Altman, CEO di OpenAI. Musk aveva inizialmente supportato la creazione di OpenAI, ma si era ritirato in seguito a divergenze con la nuova direzione dell’azienda. Questo scontro è stato caratterizzato da azioni legali e competizione diretta, poiché Musk ha fondato xAI per sfidare Altman.

La situazione stimola anche l’attenzione verso Apple, che, essendo in ritardo nel campo dell’intelligenza artificiale, sta cercando alleanze per diventare un attore chiave nella distribuzione di modelli di IA, il cui impatto sull’economia globale comincia a farsi sentire.

Il settore è sotto osservazione per comprendere l’evoluzione del contenzioso, in quanto in gioco ci sono investimenti enormi, mentre gli investitori si mostrano ansiosi per l’assenza di risultati concreti in questo campo. Un importante appuntamento per il settore si avrà con la trimestrale di Nvidia, che sarà un indicatore significativo dello stato di salute dell’IA.