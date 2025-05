Musiche d’Autore: Da Morrissey a Venditti al Vittoriale [Info e Biglietti]

Torna anche quest’anno il festival Tener-a-mente, che per tredici edizioni trasforma l’Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani in un palcoscenico d’eccellenza, dove musica, arte e natura si fondono in un’unica esperienza. Situato a picco sul Lago di Garda, tra cipressi e architetture d’annunziane, il festival è diventato una delle rassegne più raffinate e ambite d’Italia, attirando oltre 28.000 spettatori nel 2024 e impontendosi nel panorama internazionale.

Nel corso degli anni, il palco del Vittoriale ha ospitato artisti iconici come Lou Reed, Patti Smith, Keith Jarrett, Joan Baez, The National, Jeff Beck e Paolo Conte, fino ai più recenti Thom Yorke, James Blake, Diana Krall e Johnny Depp. Il successo del festival è dovuto a una direzione artistica capace di unire gusto e visione, mantenendo un forte legame con la qualità e la bellezza del luogo.

Il calendario per il 2025 prevede diverse date con artisti di rilievo, tra cui Hermanos Gutiérrez il 27 giugno, The The il 28 giugno, Marcus King Band il 5 luglio, Finneas il 9 luglio, Bill Callahan il 13 luglio, Brandi Carlile il 14 luglio, Anastacia il 15 luglio, Kamasi Washington il 17 luglio, Morrissey il 23 luglio, Mika il 24 luglio, Vinicio Capossela il 25 luglio, Antonello Venditti il 26 luglio, Kenny Wayne Shepherd il 27 luglio e un secondo concerto di Antonello Venditti il 29 luglio.

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, visitare il sito www.anfiteatrodelvittoriale.it.

