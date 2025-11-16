Musical Pirandello: La Bohème Carovana conquista l’Italia

La Compagnia La Bohème Carovana presenta una nuova versione musicale del famoso romanzo di Pirandello. Questa rappresentazione offre un viaggio tra identità, ricerca di sé e la possibilità di cambiare vita. Il musical è stato riconosciuto a livello nazionale come Miglior Musical amatoriale.

Ogni spettacolo di questa stagione teatrale propone un modo unico di raccontare la vita. Alcuni lo fanno con ironia, altri attraverso la musica o storie che affrontano temi profondi. I diversi linguaggi usati dagli artisti non alterano il comune desiderio di creare un momento di incontro, condividendo emozioni in un ambiente che, serata dopo serata, diventa un punto di riferimento per gli appassionati di teatro.

I biglietti sono disponibili a un prezzo di 13 euro per l’intero e a 11 euro per soci e ridotti.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Cine Teatro Giletti, situato in Piazza XXV Aprile a Valdilana. Il numero di telefono è 334 3646040 e l’indirizzo email è [email protected].