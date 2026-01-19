Musical in Italia

Il mondo del musical a Milano sta attraversando un momento di difficoltà, nonostante la presenza di produzioni di successo come “Cats” e “Sherlock Holmes”. Tuttavia, non tutti gli spettacoli hanno avuto lo stesso successo, come ad esempio “Sapore di mare” e “The Book of Mormon”, che hanno faticato a riempire le sale. Il recente annullamento di “Immensamente Giulia!” ha sollevato preoccupazioni sulla qualità del teatro musicale a Milano.

Secondo Gianmario Longoni, direttore artistico del TAM Teatro degli Arcimboldi, il problema non è il pubblico, ma la qualità delle produzioni. Ci sono troppe produzioni di livello amatoriale che offrono spettacoli di bassa qualità, facendo perdere la fiducia del pubblico. Longoni sostiene che il pubblico preferisce rifugiarsi nei classici perché i nuovi spettacoli non offrono la stessa qualità.

Matteo Forte, managing director di Stage Entertainment Italia, concorda con Longoni e sostiene che lo stato del musical è buono solo se il titolo è conosciuto, mentre c’è poco spazio per il nuovo. L’unica eccezione è Lorella Cuccarini, che è in grado di portare pubblico a prescindere. Forte suggerisce che la strada da seguire per provare a portare un po’ d’innovazione è quella di invitare a teatro i clienti più affezionati e ragionare con loro su quali potrebbero essere le storie inedite, con musica nota, che gli piacerebbe venire a vedere.

Tuttavia, il rischio del teatro musicale è alto, e Forte sostiene che i margini di guadagno sono talmente risicati che tenere uno spettacolo in cartellone per tre mesi senza raggiungere almeno il 60-70% di biglietti venduti significa rovinarsi il bilancio dell’intera annata. Longoni concorda e sostiene che lo sviluppo di nuovi contenuti necessita di tempo, e che bisognerebbe tenerli in laboratorio, provarli a lungo sul pubblico, e poi da lì immaginare una versione principale.

Il confronto con l’estero è interessante, e Forte sostiene che in Spagna un titolo regge sei mesi mentre a Milano, quando va bene, uno e mezzo-due. Ciò è dovuto al fatto che in Spagna lo spettatore è disposto a muoversi da tutto il Paese per assistere agli spettacoli, e città come Madrid hanno fatto la loro parte puntando su questo tipo di turismo con investimenti mirati.