Musical I Tre Moschettieri in Italia

Giuseppe Savino, un giovane originario di San Giovanni Rotondo, è tra i performer coinvolti nella produzione teatrale I Tre Moschettieri – Opera Pop, un musical ispirato al celebre romanzo di Alexandre Dumas diretto artisticamente da Giuliano Peparini. Lo spettacolo, che vede tra i protagonisti Giò Di Tonno, è attualmente in tournée nei principali teatri italiani.

Per Savino si tratta di un’esperienza di grande rilievo, che lo inserisce in una produzione di alto livello, caratterizzata da una messa in scena spettacolare, coreografie intense e un cast di respiro nazionale. L’opera pop unisce musica, teatro e movimento scenico, richiedendo agli interpreti versatilità, preparazione e forte presenza scenica.

Il percorso di Giuseppe Savino rappresenta un motivo di orgoglio per la comunità di San Giovanni Rotondo, che vede un proprio giovane concittadino farsi spazio nel mondo del musical professionale italiano. La partecipazione a uno spettacolo diretto da un nome di riferimento come Giuliano Peparini conferma il valore formativo di questa esperienza, offrendo a Savino un’occasione significativa di crescita artistica e professionale.

