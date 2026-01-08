Musica Valsassina

L’obiettivo è generare nuove opportunità per la comunità e per la Valsassina. Asd Stella Alpina, società sportiva dell’altopiano valsassinese, e Nameless Festival Srl di Alberto Fumagalli hanno avviato un percorso di collaborazione per valorizzare la palestra comunale di Barzio.

Il percorso prevede l’adozione della denominazione “PalaNameless” per il palazzetto dello sport situato in località Noccoli. Il Comune di Barzio ha accolto favorevolmente la proposta e autorizzato l’utilizzo della denominazione. L’accordo di collaborazione tra Asd Stella Alpina e Nameless Festival Srl mira a mettere a sistema competenze e capacità organizzative per promuovere la struttura e favorire lo sviluppo di progettualità coerenti con le finalità sportive, educative e sociali della società.

Asd Stella Alpina conta circa 200 tesserati, in larga parte giovani, e accoglie sportivi non solo dai Comuni dell’altopiano ma anche da altre zone della Valsassina. L’Amministrazione comunale di Barzio ha dichiarato che questa iniziativa è un segnale forte e positivo per Barzio e per tutta la Valsassina, e che significa credere nel valore delle strutture pubbliche e nello sport come presidio educativo e sociale.

Alberto Fumagalli ha dichiarato che il legame tra il nome Nameless e Barzio è centrale e che è convinto che Barzio e la Valsassina abbiano tutte le carte in regola per sviluppare un’offerta culturale e sociale moderna e avanguardista. Mettere a disposizione il marchio e il know-how di Nameless Festival Srl significa contribuire a un percorso di valore, fatto di competenze, visione e attenzione concreta alla comunità.