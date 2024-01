Musica: Top of The Music 2023, vince la musica italiana**

L’inarrestabile marcia della musica italiana segna il 2023, chiudendo un anno ricco di successi e grandi risultati fotografati dalle classifiche annuali di vendita Top of The Music by FIMI/GfK.

A conquistare la vetta della chart Album & Compilation (che include i canali: fisico, digitale e streaming premium) è Il coraggio dei bambini di Geolier, seguito da Sirio di Lazza e da La Divina Commedia di Tedua. D’impronta sanremese è invece il podio dei Singoli (download e streaming premium), guidato da Cenere di Lazza, mentre Due vite di Marco Mengoni e Supereroi di Mr.Rain si posizionano rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Più internazionale la chart Vinili, capitanata dall’inossidabile The dark side of the moon dei Pink Floyd – seguito da Cvlt di Salmo & Noyz Narcos e da X2VR di Sfera Ebbasta.

Cresce inoltre la presenza femminile nelle classifiche: se nel 2022 nelle prime 20 posizioni della chart Singoli erano infatti presenti solo 4 artiste, nel 2023 la quota sale a 7, arrivando a 12 nelle prime 30 posizioni (vs. 7 del 2022) per una quota pari al 40% del segmento di chart. Si tratta, quest’ultimo, del dato più alto degli ultimi dieci anni, aprendo a un’ottimistica curva di crescita.

“Il bilancio del 2023 è estremamente positivo per la musica italiana, che ricopre l’80% della chart album: un dato che solo dieci anni fa, nel 2013, si fermava al 63%. È un risultato considerevole nella cornice di un’industria fortemente soggetta a rivoluzioni tecnologiche ma che mette sempre al centro la creatività umana” commenta Enzo Mazza, CEO FIMI.

Il forte impegno dell’industria nel continuare a supportare i propri talenti emerge dai risultati delle certificazioni assegnate nell’anno appena conclusosi, per un totale di 1.181 titoli, suddivisi tra 160 Album, 2 Compilation e ben 1.019 Singoli.

Nel 2023 lo streaming domina incontrastato i consumi italiani, con oltre 71 miliardi di stream – comprensivi di premium e free – e una crescita del 15.9% rispetto all’anno precedente. Inoltre, a superare la soglia dei 10 milioni di streaming (premium + free) sono stati 793 album: un importante risultato che segna + 235 titoli rispetto al 2022.