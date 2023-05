Musica senza confini: la reazione del cavallo lascia senza parole

La reazione del cavallo mentre ascolta la musica è davvero qualcosa di incredibile: la clip diventa virale sui social – VIDEO.

Cosano provano i cavalli mentre ascoltano la musica? Se vi siete mai chiesti quale potrebbe essere la loro reazione, l’utente di TikTok @horsesingerchelsey ne ha dato una dimostrazione. Chelsey Stallings è una cantante e cantautrice del Tennessee, negli Stati Uniti, che è cresciuta cavalcando e addestrando cavalli. Alla fine ha deciso di fondere le sue due passioni, il canto e i cavalli, in una carriera speciale che ha fatto sciogliere il cuore a milioni di utenti.

Il cavallo ascolta la musica: la sua reazione è emozionante – VIDEO

“Fai quello che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita”, disse Confucio. La cantautrice originaria del Tennessee ha centrato in pieno, facendo il lavoro dei suoi sogni.

Chelsey Stallings salva e addestra cavalli da una vita intera, ma la sua seconda passione è il canto. Unendo i due mondi, è riuscita con la sua voce a toccare il cuore di questi meravigliosi animali, anche dei cavalli più difficili da gestire. La musicoterapia è una disciplina basata sull’uso della musica come strumento educativo, riabilitativo e terapeutico.

La cantautrice ha scoperto che il mondo della musica può aiutare nella terapia per i cavalli salvati o con comportamenti difficoltosi. La musicoterapia, infatti, aiuta a gestire le emozioni, gli stati d’animo, avendo un effetto benefico sul corpo. Come è utile nel comportamento umano, anche per i cavalli risulta uno strumento terapeutico.

Il profilo TikTok della cantautrice americana, ha lo scopo di far vedere ai suoi utenti il suo operato, e non potrebbe esserci niente di più dolce. In un video postato il 14 aprile, la si vede interagire con un ex cavallo selvatico. Mentre lei inizia a cantare, la reazione dall’animale è davvero una cosa speciale: piano, piano si avvicina, e la ascolta con attenzione.

Gli utenti di TikTok sono rimasti incantati dalla reazione del cavallo, sapendo inoltre, che quell’esemplare era arrivato dall’addestratrice solamente 6 settimane prima. Tra i commenti: “La musica tocca i cuori e le anime di tutti. L’ho vista raggiungere bambini traumatizzati, persone anziane e altri animali. Credo nella musicoterapia. Grazie“; “Canti come un angelo. La tua voce è così speciale per i cavalli. Sicuramente amano ascoltarti. È bellissimo“.