Musica Sacra e Spiritualità al Festival ArteScienza di Rieti

Il Festival ArteScienza si espande oltre Roma con una serie di eventi speciali. Mercoledì a Rieti, la chiesa di San Domenico, uno dei monumenti più significativi della città, ospiterà due concerti che esploreranno il tema della musica sacra e della spiritualità, con ingresso libero.

Il primo concerto, alle ore 18, presenterà opere acusmatiche dove sacro e profano si intrecciano, enfatizzando il legame tra spiritualità e creatività artistica. Tra i contributi, si ascolteranno le composizioni di Giorgio Nottoli e Alessio Gabriele, insieme a opere commissionate da Radio Vaticana a Laura Bianchini ed Emanuele Pappalardo, che affrontano temi spirituali in relazione alla figura di Maria. L’acustica della chiesa di San Domenico sarà arricchita da uno spazio sonoro progettato dal Centro Ricerche Musicali, creando un’esperienza immersiva.

Alle 19.30, il compositore e organista Angelo Bruzzese, accompagnato da Maria Vittoria Agresti alle live electronics, eseguirà brani storici a fianco di composizioni contemporanee scritte da loro stessi. Il concerto avrà come protagonista l’organo pontificio Dom Bedos-Roubo Benedetto XVI, in un dialogo ideale tra maestri del passato, come Ferruccio Busoni e Luigi Dallapiccola, e le interpretazioni moderne. Prima dell’esibizione, alle 19, Michelangelo Lupone, direttore artistico del Festival, introdurrà il programma.

Angelo Bruzzese, diplomato in varie discipline musicali e docente al Conservatorio di Frosinone, ha ricoperto importanti ruoli in orchestre e festival.

Il Centro Ricerche Musicali ringrazia le istituzioni per il sostegno e la logistica, assicurando la riuscita dell’evento, che è possibile grazie alla collaborazione di diverse entità culturali.