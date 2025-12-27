Musica sacra a Bari

La musica come preghiera nel racconto tra arte e architettura degli spazi liturgici della chiesa di San Michele Arcangelo: un viaggio suggestivo all’interno di uno dei luoghi di culto più affascinanti nella città antica di Bari, dove architettura, arte e musica si fondono in un’esperienza unica di ascolto e contemplazione.

Lunedì 29 dicembre, a partire dalle 18,30, presso la chiesa di San Michele Arcangelo, si terrà l’evento dedicato ad una singolare lettura degli spazi liturgici dell’edificio sacro settecentesco dal punto di vista della comprensione dell’edificio di culto.

L’iniziativa organizzata dall’Archeoclub di Bari “Italo Rizzi” e dalla Delegazione FAI di Bari, propone un percorso narrativo che accompagna il pubblico alla scoperta degli elementi architettonici, artistici e liturgici della chiesa, restituendone il valore profondo e la funzione spirituale.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza sarà l’emozionante vibrare della chitarra che, come una preghiera accompagnerà il racconto, sottolineando in modo corale e partecipativo la lettura degli spazi dal portone d’ingresso alla navata, dall’ambone all’altare, dalla sede al battistero, fino alla cupola e all’abside. La musica diventa così linguaggio universale capace di amplificare l’intensità del luogo e di favorire un dialogo intimo tra arte, fede e ascolto.

Un appuntamento che invita cittadini e visitatori a riscoprire la chiesa di San Michele Arcangelo non solo come monumento storico, ma come spazio vivo, carico di memoria, significato e bellezza condivisa.

Interventi di Sigismondo Favia, Caterina Rinaldo e Domenico Lopez.

Bari, chiesa di San Michele Arcangelo – Lunedì 29 dicembre, ore 18.30.

Chiesa San Michele Arcangelo, str. San Benedetto 16 nella città antica di Bari.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.