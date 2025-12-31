5.2 C
Roma
mercoledì – 31 Dicembre 2025
Musica

Musica rock italiana

Da stranotizie
Musica rock italiana

Sono disponibili diverse opzioni per la selezione di generi musicali, tra cui Alternative Metal, Alternative Rock, Altro, Ambient, AOR, Avantgarde, Black, Crossover, Death, Deathcore, Djent, Doom, Drone, Epic, Extreme Metal, Folk – Viking, Gothic, Grindcore, Groove, Grunge, Hard Rock, Hardcore, Heavy, Industrial, Melodic Death Metal, Metalcore, Modern Metal, Noise, Post Black, Post Grunge, Post Metal, Power, Prog Power, Prog Rock, Progressive, Punk, Rap Metal, Rock, Rock ‘n’ Roll, Shred, Sludge, Southern Rock, Speed, Stoner, Stoner/Doom Metal, Symphonic, Technical Death Metal, Thrash, Vario e War Metal.

Inoltre, è possibile selezionare il tipo di album, come ad esempio 7”, Album, Autoprodotto, Classico, Demo, Mini, Past o Underground.

Per quanto riguarda l’anno di pubblicazione, si può scegliere tra Qualsiasi anno, Ultimi 5 anni o un anno specifico.

Infine, è possibile ordinare i risultati in base a diversi metodi, come Data di pubblicazione, dalla più nuova o dalla più vecchia, Dal voto più alto al più basso o Dal voto più basso al più alto, Anno di pubblicazione dell’album, crescente o decrescente.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Fauna selvatica e sicurezza stradale in Italia
Articolo successivo
ESIDIA chiude primo anno con successo in Sicilia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.