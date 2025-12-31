Musica rock italiana

Sono disponibili diverse opzioni per la selezione di generi musicali, tra cui Alternative Metal, Alternative Rock, Altro, Ambient, AOR, Avantgarde, Black, Crossover, Death, Deathcore, Djent, Doom, Drone, Epic, Extreme Metal, Folk – Viking, Gothic, Grindcore, Groove, Grunge, Hard Rock, Hardcore, Heavy, Industrial, Melodic Death Metal, Metalcore, Modern Metal, Noise, Post Black, Post Grunge, Post Metal, Power, Prog Power, Prog Rock, Progressive, Punk, Rap Metal, Rock, Rock ‘n’ Roll, Shred, Sludge, Southern Rock, Speed, Stoner, Stoner/Doom Metal, Symphonic, Technical Death Metal, Thrash, Vario e War Metal.
Inoltre, è possibile selezionare il tipo di album, come ad esempio 7”, Album, Autoprodotto, Classico, Demo, Mini, Past o Underground.
Per quanto riguarda l’anno di pubblicazione, si può scegliere tra Qualsiasi anno, Ultimi 5 anni o un anno specifico.
Infine, è possibile ordinare i risultati in base a diversi metodi, come Data di pubblicazione, dalla più nuova o dalla più vecchia, Dal voto più alto al più basso o Dal voto più basso al più alto, Anno di pubblicazione dell’album, crescente o decrescente.
🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.