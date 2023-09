Musica, pubblicato bando concorso 'Salva la tua lingua locale' per brani in dialetto

Pubblicato il bando della sezione “Musica” del concorso, dedicato ai dialetti, “Salva la tua lingua locale”: gli autori dovranno inviare i materiali entro il 26 ottobre. Il premio, giunto all’undicesima edizione, è organizzato dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli) e da Autonomie Locali Italiane-Lazio (Ali), con la collaborazione del Centro Internazionale Eugenio Montale e, per la sezione “Scuola”, dell’ong Eip – Scuola Strumento di Pace.

Due le aree tematiche previste per la sezione “Musica”: la prima riguarda brani originali in dialetto o lingua locale; la seconda è dedicata ai canti popolari della tradizione (canti sacri dialettali dedicati a santi, santuari e sagre popolari).

Gli autori possono inviare fino a cinque brani avvalendosi della sola voce o accompagnati da un qualsiasi strumento musicale; il materiale audio dovrà essere corredato dal testo in dialetto con traduzione in italiano. La partecipazione è riservata ai maggiori di 18 anni ed è gratuita; per tutte le altre informazioni si rinvia al bando e alla scheda di partecipazione disponibili sul portale: salvalatualingualocale.it. La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di dicembre a Roma nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.

Nel corso delle dieci edizioni svolte sono stati circa 3mila gli autori ad aver partecipato e 4mila le opere esaminate dalle varie giurie. Il Concorso “Salva la tua lingua locale” non si limita alla musica. Sono nove, le sezioni, tutte a tema libero, previste: “Poesia” (edita ed inedita), “Prosa” (edita ed inedita), “Teatro inedito” e “Fumetto edito”,

“Musica” e “Scuola” alle quali si aggiunge il premio ”Tullio De Mauro” intitolato all’illustre e compianto linguista (già presidente onorario di “Salva la tua lingua locale”) e dedicato a lavori scientifici editi o inediti (saggi, tesi di laurea, studi su dialetti e/o lingue locali e dizionari). Per l’edizione 2023 del concorso le iscrizioni restano aperte per la sola sezione “Musica”, per le altre si sono chiuse il 18 settembre; percorso a parte per la categoria “Scuola” che prevede un’ulteriore procedura di partecipazione e un’autonomia cerimonia di premiazione: il bando sarà pubblicato successivamente.