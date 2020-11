“Stefano D’Orazio era una persona deliziosa e uno dei migliori amici del Wwf. I Pooh sono stati nostri grandissimi sostenitori, con loro abbiamo vissuto una bellissima avventura. Ci legano a Stefano anni di militanza per l’ambiente in un’Italia diversa”. Con queste parole Fulco Pratesi, presidente onorario dell’Associazione, ricorda il musicista Stefano D’Orazio. Ed aggiunge: “Stefano D’Orazio era sempre pronto a trovare la chiave giusta per raccontare assieme la magia della natura e l’importanza di impegnarci tutti per la nostra terra. In questo senso i Pooh furono in Italia dei pionieri. Capirono 50 anni fa l’importanza di mettere a disposizione la loro notorietà per una buona causa”.

