Musica, Pollice (Cidim): "In un anno 124 concerti con musicisti under 35 in 29 Paesi del mondo"

“Creare opportunità di lavoro per giovani musicisti e offrire loro palcoscenici ambiziosi e internazionali. Anche quest’anno il Cidim ha centrato il suo principale obiettivo e i numeri lo testimoniano. Nel 2023 abbiamo realizzato 124 concerti in 29 paesi di cinque continenti: Europa, Asia, America, Africa e Oceania. Ad esibirsi sono stati i migliori talenti musicali italiani, quasi tutti under 35, selezionati dalla Direzione artistica del Comitato grazie anche alla collaborazione con le più prestigiose accademie e scuole di musica del nostro Paese”. Così il vicepresidente del Cidim, Francescantonio Pollice traccia un bilancio dell’attività che il Comitato Nazionale Italiano Musica ha svolto nell’ultimo anno, spiegando che “il Cidim è impegnato su questo fronte ininterrottamente da oltre 40 anni e grazie ai determinanti sostegni economici del Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso la rete delle Ambasciate, dei Consolati e degli Istituti Italiani di Cultura nel mondo e di importanti istituzioni private, abbiamo offerto a oltre cinquantamila spettatori in tutto il mondo, con una media di oltre 400 persone a concerto, la possibilità di assistere alle performance dei migliori musicisti italiani con una spesa di mezzo milione di euro”.

I progetti che hanno permesso al Cidim di sviluppare il ricco calendario sono: Suono Italiano, che valorizza all’estero la peculiarità e l’originalità di una visione interpretativa classica e jazz, punto di riferimento per quanti operano nel mondo della musica e Giovani Talenti Musicali Italiani nel mondo in accordo con la Fondazione Accademia Musicale Chigiana – Impresa Sociale – Onlus e la Fondazione Accademia Internazionale; “Incontri con il Maestro” di Imola che promuove e valorizza i migliori allievi che si formano e si perfezionano presso le due Accademie. A queste due iniziative si aggiunge la quinta edizione di Musei di Sera – Arte e Musica, rassegna organizzata dal Cidim per conto del Governatorato dello Stato Città del Vaticano: da aprile a ottobre sono stati organizzati 16 concerti che, in occasione delle aperture serali dei Musei Vaticani, hanno consentito ai romani e ai turisti provenienti da tutto il mondo di aver accesso alle collezioni d’arte pontificie in un orario differente da quello ordinario.

“Nel ribadire il ruolo di superpotenza musicale che l’Italia recita sullo scenario globale, siamo già a lavoro per promuovere nel 2024 un numero se possibile ancora superiore di concerti all’estero – conclude Pollice – consapevoli dell’importanza di una diplomazia culturale sempre più efficace ai fini della valorizzazione dei talenti musicali italiani nel mondo le cui potenzialità artistiche permettono alla musica e alla cultura tutta di essere motore importante anche per l’economia nazionale”.