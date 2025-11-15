20.6 C
Musica persiana e identità: il viaggio di Nava in Gabbeh

L’album di debutto di Nava, intitolato Gabbeh, uscirà il 14 novembre. Questo titolo si ispira ai tappeti persiani creati dalle donne Ghashghai, e ogni traccia rappresenta un nodo che racconta l’identità dell’artista. Il suono di Nava, che spazia tra l’ipnotico e il mistico, è presente fin dagli inizi della sua carriera nel 2019, continuando con il suo primo EP solista, Bloom. In Gabbeh, Nava esplora la sua identità di donna e artista, affrontando anche la paura di tornare a cantare dopo problemi di salute.

L’album riflette la paura di perdere il legame con le sue origini, mentre l’artista si sente coinvolta dall’attualità in Iran, ma distante. Nella sua musica, Nava esprime la frustrazione di non poter essere presente per sostenere i diritti delle donne iraniane. Gabbeh è una serie di tracce che affrontano nostalgia e trasformazione, dove ogni canzone ha una data precisa e racconta esperienze personali. In particolare, il brano “Fire” parla del movimento “Donna Vita Libertà”, sottolineando le lotte quotidiane delle donne in Iran.

Nava descrive il suo processo creativo come liberatorio, trasformando esperienze di vita in musica. Il brano “Concrete” esprime la paura di dimenticare le parole e le radici culturali, mentre “Digiuno” incorpora tre lingue, creando un’atmosfera spirituale. Nel finale di Gabbeh, con “Kashan”, l’artista riflette sul dolore dell’assenza dalla sua terra natale. Durante la sua esibizione al Linecheck Festival a Milano, promette un’esperienza immersiva che celebra le sue radici e il legame profondo con la sua cultura.

