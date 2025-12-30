Musica per strada in Europa

Giuseppe Festa, scrittore e musicista, ha intrapreso un viaggio per le strade d’Europa come artista di strada, con la sua chitarra e un cartello che recitava “Non datemi soldi, raccontatemi una storia”. Il suo obiettivo era quello di riscoprire il rapporto diretto con le persone, che aveva un po’ perduto a causa dei ritmi della comunicazione moderna.

Durante il suo viaggio, Festa ha incontrato molte persone e ha raccolto storie e testimonianze, che lo hanno arricchito moltissimo. La gente era sorpresa dalla sua richiesta di fermarsi e raccontare una storia, ma l’idea ha funzionato e ha permesso a Festa di creare contatti e connessioni con le persone che ha incontrato. La musica ha giocato un ruolo importante nel suo viaggio, permettendogli di creare situazioni incredibili e di aprire il cuore delle persone.

Festa ha anche parlato della sua esperienza come scrittore e musicista, e di come il viaggio lo abbia aiutato a riavvicinare la gente attraverso la musica. Ha anche menzionato il suo progetto musicale, i Lingalad, che sta lavorando a un nuovo album intitolato “Il cammino dei Ribelli”, che racconta storie reali e attuali di ribelli delle montagne liguri.

Il viaggio di Festa è stato un’esperienza importante per lui, che gli ha permesso di riscoprire il valore della comunicazione umana diretta e semplice, e di creare contatti e connessioni con le persone che ha incontrato. L’esperienza ha piantato dei piccoli semi nel suo cuore, che chissà se un giorno germoglieranno.