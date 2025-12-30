12.9 C
Roma
martedì – 30 Dicembre 2025
Musica

Musica per strada in Europa

Da stranotizie
Musica per strada in Europa

Giuseppe Festa, scrittore e musicista, ha intrapreso un viaggio per le strade d’Europa come artista di strada, con la sua chitarra e un cartello che recitava “Non datemi soldi, raccontatemi una storia”. Il suo obiettivo era quello di riscoprire il rapporto diretto con le persone, che aveva un po’ perduto a causa dei ritmi della comunicazione moderna.

Durante il suo viaggio, Festa ha incontrato molte persone e ha raccolto storie e testimonianze, che lo hanno arricchito moltissimo. La gente era sorpresa dalla sua richiesta di fermarsi e raccontare una storia, ma l’idea ha funzionato e ha permesso a Festa di creare contatti e connessioni con le persone che ha incontrato. La musica ha giocato un ruolo importante nel suo viaggio, permettendogli di creare situazioni incredibili e di aprire il cuore delle persone.

Festa ha anche parlato della sua esperienza come scrittore e musicista, e di come il viaggio lo abbia aiutato a riavvicinare la gente attraverso la musica. Ha anche menzionato il suo progetto musicale, i Lingalad, che sta lavorando a un nuovo album intitolato “Il cammino dei Ribelli”, che racconta storie reali e attuali di ribelli delle montagne liguri.

Il viaggio di Festa è stato un’esperienza importante per lui, che gli ha permesso di riscoprire il valore della comunicazione umana diretta e semplice, e di creare contatti e connessioni con le persone che ha incontrato. L’esperienza ha piantato dei piccoli semi nel suo cuore, che chissà se un giorno germoglieranno.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Leishmaniosi in Europa, un pericolo per cani e umani
Articolo successivo
Samsung al CES 2026
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.