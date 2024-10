MUSICA PER LA PACE – CONCERTO CONTRO LA GUERRA. Questa sera, la musica italiana in scena [Info e Biglietti]

Questa sera, mercoledì 23 ottobre, l’Unipol Forum di Milano, Assago, ospita un importante concerto di solidarietà intitolato “PER LA PACE – LIVE CONTRO LE GUERRE”. Questo evento benefico ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di promuovere la pace e di sostenere le vittime delle emergenze umanitarie causate dai conflitti in corso.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.45 e vedrà sul palco diversi artisti di spicco della musica italiana, tra cui Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Annalisa, Brunori Sas, Elisa, Elodie, Emma, Veronica Gentili, J-Ax, Madame, Ermal Meta, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Rose Villain, Paola Turci e Gaia. L’evento è supportato da AssoConcerti, l’associazione che riunisce i principali operatori e produttori di eventi musicali dal vivo in Italia.

“PER LA PACE – LIVE CONTRO LE GUERRE” non sarà solo un concerto, ma rappresenterà un grido d’unione contro la violenza e l’indifferenza. Questo evento si propone come una testimonianza di come la musica possa fungere da strumento universale di solidarietà e cambiamento sociale. In un periodo in cui ci si può sentire disincantati riguardo ai conflitti, è fondamentale continuare a parlare di pace e aspirare a un mondo migliore, basato sulla comprensione, il dialogo e il supporto reciproco.

Il ricavato dell’evento, dopo aver coperto i costi di produzione, sarà devoluto a Emergency e Medici Senza Frontiere, per offrire supporto sanitario all’emergenza nella striscia di Gaza. La rendicontazione e l’uso delle risorse raccolte nell’ambito dell’iniziativa “PER LA PACE – LIVE CONTRO LE GUERRE” saranno comunicati in modo trasparente, per garantire che i fondi vengano impiegati in modo responsabile e efficace.

Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti per l’evento, si raccomanda di visitare il sito ufficiale. Questo concerto rappresenta quindi non solo un’occasione per ascoltare musica di alta qualità, ma anche un’importante opportunità di partecipare a un’iniziativa solidale che cerca di fare la differenza in un momento di crisi globale.