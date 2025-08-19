Musica per i Borghi e Deruta: festival di arte e concerti

La XXIII edizione di “Musica per i Borghi” continua a seguire un programma ricco di eventi musicali e culturali nella Media Valle del Tevere e nella Valle Umbra Sud. Quest’anno, l’evento collabora con il Deruta Soul Festival, offrendo tre serate speciali a ingresso gratuito, dal 22 al 24 agosto, nella città di Deruta.

Il primo concerto si svolgerà venerdì 22 agosto alle 21.30 in piazza dei Consoli. Sul palco ci saranno la cantante britannica Sarah Jane Morris e il chitarrista Matt Backer, accompagnati dalla storica band italiana Custodie Cautelari. La serata promette un mix di soul, jazz e sonorità pop-rock italiane. La voce di Sarah Jane Morris, già nota per la sua potenza espressiva, si unisce agli arrangiamenti di Backer, che ha collaborato con artisti come Elton John e Joe Cocker.

Sabato 23 agosto, il Museo regionale della Ceramica di Deruta ospiterà la serata “Arte e Musica”, con l’inaugurazione della mostra “La tradizione del futuro” dell’artista Antonio Folichetti. La mostra esplora il tema del cosmo attraverso opere in ceramica. Andrea Baffoni, storico dell’arte, presenterà l’esposizione, accompagnata dalla musica jazz della Perugia Big Band Combo, che proporrà melodie rappresentative delle tradizioni musicali americane ed europee.

Domenica 24 agosto, la piazza dei Consoli ospiterà un concerto di gospel con il Joyful Singing Choir, che porterà sul palco energia e positività. Special guest sarà Nicolò Filippucci, noto per la sua partecipazione in un talent show.

L’iniziativa, sostenuta dal Programma regionale FESR, punta a valorizzare cultura e turismo nei borghi umbri, rafforzando l’identità locale.