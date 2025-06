Musica per Gravina: Tango e Tradizione Italiana al Chiostro

La valorizzazione della musica dal vivo continua a essere al centro dell’attenzione a Gravina in Puglia, grazie a due eventi di grande prestigio organizzati dall’Associazione Seven Arts, in collaborazione con il Comune locale e il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. La rassegna “Musica per Gravina” si prepara ad accogliere il pubblico nel suggestivo Chiostro del Convento di Santa Sofia.

Il primo appuntamento, in programma per mercoledì 25 giugno alle ore 20:00, è intitolato “A NEW WAY TO FEEL TANGO”. Questo concerto promette un’esperienza immersiva nel mondo del tango argentino, reinterpretato attraverso le composizioni di prestigiosi autori come Astor Piazzolla. A esibirsi saranno Tiziana Portoghese con la sua potente voce, il fisarmonicista Francesco Palazzo e un duo di pianiste, Gemma Dibattista e Marilena Liso. A dare inizio alla serata sarà un giovane talento locale, Donatello Cassano.

Il giorno successivo, giovedì 26 giugno alle ore 20:00, gli spettatori potranno assistere a “I LOVE ITALY”, un concerto dedicato ai grandi successi della musica italiana. L’interpretazione di brani iconici sarà a cura di un ensemble di artisti, tra cui la cantante Sabrina Gasparini, il violinista Gentjan Llucaci e il pianista Alessandro Di Marco.

Entrambi i concerti, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, rappresentano un momento importante per la rassegna, che ha già avuto un successo significativo con l’esecuzione del Requiem di Mozart.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.baritoday.it