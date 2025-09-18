Musica Nuova Festival a Senigallia: ultime note d’estate

Si conclude il ‘Musica Nuova Festival’ di Senigallia, un evento organizzato dall’Associazione Musica Antica e Contemporanea in collaborazione con il Comune. Durante l’estate, la rassegna ha ospitato concerti e incontri con importanti compositori, poeti, scrittori e musicologi, rappresentanti di spicco della cultura sia italiana che internazionale.

La manifestazione si chiude dopodomani, alle 21, presso la chiesa di San Giovanni Battista a Montignano, con il concerto ‘Antiche Armonie’ dedicato al ‘Cantico delle Creature’ di San Francesco. Quest’anno si celebra l’ottavo centenario della composizione di questa celebre opera, che esprime una lode a Dio e alle sue creature, descritte attraverso una visione positiva della natura, riflesso dell’immagine del Creatore.

Si esibiranno il soprano Federica Priscilla Nicodemo e Fabiola Frontalini all’organo Callido. Nicodemo ha iniziato a studiare musica a 17 anni presso l’Istituto ‘G.B. Pergolesi’ di Jesi, debuttando in giovane età nel ruolo di Serpina nella ‘Serva Padrona’ al Teatro Pergolesi. Successivamente, ha frequentato il corso di canto al Conservatorio ‘Rossini’ di Pesaro, dove ha partecipato attivamente a eventi musicali come la ‘Petite Messe Solennelle’ di Rossini e il ‘Requiem’ di Fauré. Ha debuttato anche nei teatri di Cattolica e Urbino con ‘Rigoletto’. Nel 2022, ha conseguito la Laurea di secondo livello in Canto lirico al Conservatorio ‘Rossini’, con il massimo dei voti.