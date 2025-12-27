Musica natalizia in vetta in UK

Il 2025 si conclude con la canzone di Michael Bublé, Christmas, che torna in vetta alla classifica degli album britannici. Questo rappresenta l’ottava settimana non consecutiva al vertice per l’album, un dato che certifica non solo la sua longevità, ma anche la sua resistenza al tempo e al calendario.

Il 2025 si era aperto con Christmas al primo posto e si chiude allo stesso modo, dimostrando di essere un classico stagionale che resiste alle mode e al passare del tempo. Il periodo festivo riporta in superficie classici e archivi, come The Christmas Song di Nat King Cole, che sale di 141 posizioni fino al numero 28, e Christmas Classics di Bing Crosby, che risale di 66 posti attestandosi al 30.

Sull’onda del successo natalizio, Kylie Minogue vede Kylie Christmas risalire fino alla posizione 20 dopo aver conquistato il Christmas Number 1 con XMAS. Gli WHAM! si riprendono l’ultimo trono dell’anno con Last Christmas, che torna al Numero 1 della classifica dei singoli britannici, firmando il singolo che chiude il 2025 in vetta. Alle sue spalle, Mariah Carey resta saldamente al Numero 2 con All I Want for Christmas Is You, mentre Rockin’ Around The Christmas Tree di Brenda Lee raggiunge un nuovo picco al Numero 3.

Scende invece al Numero 4 XMAS di Kylie Minogue, Christmas Number 1 ufficiale di quest’anno, mentre Fairytale of New York dei Pogues con Kirsty MacColl rientra nella Top 5. La classifica registra anche un momento di raccoglimento con Driving Home for Christmas di Chris Rea, che compie un balzo di 20 posizioni e rientra nella Top 10 al Numero 10. Olivia Dean conferma la solidità di The Art of Loving, che chiude l’anno dominando la classifica dei vinili britannici.