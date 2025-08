Musica Mirabilis 2025: novità e talenti da scoprire

Il festival musicale internazionale “Musica Mirabilis”, dedicato a Giovanni Legrenzi, si prepara a una nuova edizione nel 2025, arricchita da due importanti novità. Per la prima volta sarà introdotta una sezione estiva intitolata “Un’estate d’incanto a Clusone”, sostenuta dalla Fondazione della Comunità Bergamasca. Inoltre, verranno organizzati due concorsi internazionali dedicati ai giovani talenti del canto barocco e della musica per ensembles.

Arrivato alla sua quarta edizione, il festival, promosso dal Comune di Clusone e dal Collegium vocale et instrumentale Nova Ars Cantandi, si propone di valorizzare l’opera di Legrenzi, compositore clusonese del Seicento, attraverso concerti e eventi culturali che coinvolgono la comunità locale. Le attività mirano a stimolare la partecipazione e a promuovere il turismo culturale nella zona.

Il primo evento della IV Edizione si svolgerà il 14 agosto nella Basilica di Santa Maria Assunta, con la prima esecuzione contemporanea del “Vespro della Beata Vergine”. Ulteriori concerti includeranno l’oratorio “La vendita del cuore umano”, eseguito dall’ensemble Nova Ars Cantandi il 30 agosto. La programmazione proseguirà fino al 25 ottobre con appuntamenti di grande rilievo, tra cui concerti diretti da noti musicisti e l’esecuzione di opere di Legrenzi.

I concorsi internazionali si svolgeranno tra settembre e ottobre, attirando partecipanti da tutto il mondo. Oltre ai concerti, il festival include iniziative culturali, come visite guidate e attività per famiglie, tutte con ingresso gratuito. “Musica Mirabilis” rappresenta quindi un’importante opportunità per riscoprire la storia musicale di Clusone e coinvolgere una vasta audience nel patrimonio artistico locale.