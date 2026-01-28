13.2 C
Musica

Musica metal estrema Usa

Musica metal estrema Usa

Sono disponibili diversi link per il pre-ordine di un nuovo album musicale. I fan possono scegliere tra diverse opzioni, tra cui l’acquisto del CD al prezzo di 10 dollari, il download digitale al prezzo di 6,66 dollari, e il pre-save su Spotify.

Inoltre, sono disponibili anche diversi articoli di merchandise, come ad esempio tre diversi modelli di T-Shirt al prezzo di 20 dollari ciascuno, un bundle che include un T-Shirt e un CD al prezzo di 28 dollari, e un cappellino Trucker Logo al prezzo di 20 dollari.

La tracklist dell’album include 14 canzoni: Bell Ringer, Lab Rat, 5 Dollar Lobotomy, Synthetic Religion, Hive Mind, Die Young, Order Of The Dragon, Discord, The List, Trinity, Wet Works, Artificial Salvation, Last Drop e OTTO.
L’album è di CrusHuman.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

