Musica metal 2026

Dopo il picco emotivo delle classifiche redazionali e personali degli autori di Metal Skunk, si guarda a cosa succederà nel prossimo anno. Il calendario di uscite è già fitto, senza pause di decompressione. Tra gli ultimi dischi usciti ci sono Kréen con “Aurora”, Khephra con “D’ogni Legge Nemico e D’ogni Fede”, Noirsuaire con “The Dragging Poison”, Mütiilation con “Pandemonium of Egregores”, Hunger con “Ruler of the Wolves” e Usaria con “Nekromanteia”.

Tra le uscite già annunciate ci sono Ellende con “Zerfall”, The Ruins of Beverast con “Tempelschlaf”, Alter Bridge con un album omonimo, Kreator con “Krushers of the World”, Megadeth con un album omonimo, Beyond The Black con “Break the Silence”, Bullet con “Kickstarter”, Motherless con “Do You Feel Safe?”, Hyperion con “Cybergenesis”, Edenbridge con “Set the Dark on Fire”, Soen con “Reliance”, Textures con “Genotype”, Death Dealer con “Reign of Steel”, Vanishment con “And Now We Die”, Therion con “Con Orquesta”, Skulld con “Abyss Calls to Abyss”, Lord Elephant con “Ultra Soul”, Mayhem con “Liturgy of Death”, Tailgunner con “Midnight Blitz”, Wolverine con “Anomalies”, Kanonenfieber con “Soldatenschicksale”, Diespnea con “Radici”, Daemonosophia con “Daemonosophia”, Belzebong con “The End Is High”, Necronomicon Ex Mortis con “Zombie Blood Nightmare”, Rob Zombie con “The Great Satan”, Ulver con “Neverland”, Angus McSix con “Angus McSix and the All-Seeing Astral Eye”.

Sono inoltre attesi nuovi dischi da King Diamond con “Saint Lucifer’s Hospital 1920”, Gorguts, Amon Amarth, Metal Church, Sacred Reich, Prong, Ordalia, Cerebral Extinction e Thorns.