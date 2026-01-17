12.4 C
Musica mediterranea a Taranto

Raiz, voce degli Almamegretta, si esibirà con l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta da Enzo Campagnoli e Giuseppe De Trizio alla chitarra. Raiz è un noto cantante, attore e scrittore napoletano, voce solista del collettivo italiano di ethnodub/electronica Almamegretta, con cui ha registrato sette album.

Ha anche pubblicato album da solista e ha collaborato con artisti come Massive Attack, Leftfield e Pino Daniele. Inoltre, ha recitato in produzioni come “Mare Fuori” e “Ammore e Malavita”. Il concerto si terrà al Teatro Orfeo di Taranto e fa parte della Stagione Eventi musicali, che prevede anche altri appuntamenti con artisti come Mario Incudine, Dardust e il Maestro Valter Sivilotti. I biglietti per il concerto sono disponibili online e in vendita presso il Teatro Orfeo. La Stagione Eventi musicali è realizzata dall’Orchestra ICO della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il Ministero della Cultura.

