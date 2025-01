Musica, maestro! 10 canzoni sui cani italiane e internazionali

Tante canzoni celebrano i cani, i nostri fedeli amici a quattro zampe. La musica affronta vari temi, dall’amore a questioni sociali, ma spesso esprime la bellezza delle cose che ci circondano. Ecco una selezione di dieci tra le canzoni più belle dedicate ai cani, senza un ordine prestabilito.

Tra i brani, “Who Let The Dogs Out” dei Baha Men si è imposto come un tormentone dell’estate del 2000, con un testo aleggiato da un inno all’indipendenza femminile. “Il pelo sul cuore” di Renato Zero trasmette malinconia, parlando dei cani abbandonati nei canili e rendendo omaggio ai volontari. “I Love My Dog” di Cat Stevens esprime l’amore incondizionato per il proprio cane, dichiarando che “amo il mio cane più di quanto amo te”.

Neil Young in “Old King” narra dell’amicizia con il suo fedele compagno a quattro zampe, mentre la famosa “Hound Dog” di Elvis Presley, originariamente un pezzo blues, racconta di una donna che respinge un uomo. I Led Zeppelin con “Black Dog” offrono un brano carico di mistero, mentre “Cuore di cane” di Cesare Cremonini descrive l’amore simile a quello dei cani.

Florence And The Machine emozionano con “Dog Days Are Over”, un canto di ottimismo. Rino Gaetano in “Escluso il cane” evidenzia il legame speciale tra un uomo triste e il suo cane. Infine, “Martha My Dear” dei Beatles, dedicata a un cane di Paul McCartney, è un ulteriore simbolo dell’amore per gli animali. Queste canzoni ci ricordano l’importanza e la bellezza dei nostri amici cani.