Il significato che si cela dietro Musica Leggerissima, brano proposto a Sanremo 2021 da Colapesce e Dimartino.

Musica Leggerissima è il titolo della canzone che Colapesce e Dimartino hanno presentato nella 71esima edizione del Festival di Sanremo. I due artisti pop indie sono saliti per la prima volta con questo brano sul palco dell’Ariston. Scopriamo insieme il significato contenuto nella canzone che sta spopolando sui social.

Colapesce e Dimartino: Musica Leggerissima, il significato della canzone

A Sanremo 2021, Colapesce e Dimartino hanno presentato un brano, dal titolo Musica Leggerissima. La canzone è stata molto apprezzata, soprattutto dal pubblico dei più giovani e spopola nelle varie piattaforme social e musicali. I due hanno realizzato anche un video ironico, in cui dicevano che sarebbero arrivati quinti alla kermesse musicale.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/musicadicolapesce

Molti di noi sicuramente si saranno chiesti qual è il significato che si cela dietro la canzone dei due artisti, noti sulla scena pop indie italiana. Ve lo spieghiamo subito. Il testo si concentra sull’importanza che riveste la musica nella vita di ciascun individuo.

Il video di Musica Leggerissima:

Ci sono diversi riferimenti alle ideologie religiose, al mondo attuale ma anche a un percorso di riscoperta del sé. La musica diventa un’àncora di salvezza nei momenti bui, uno strumento potente per dissipare astio e scontri sulla diversità, ma anche una via di fuga per estraniarci dal mondo che ci circonda.

La carriera prima di Sanremo 2021

Prima di salire sul palco di Sanremo, i due artisti – entrambi siciliani – hanno costruito una carriera musicale solida nel genere indie e nel cantautorato italiano. Prima di scegliere la carriera da solisti, hanno fatto parte rispettivamente di band.

I due si sono incontrati dieci anni fa, tanto che – nel 2020 – è uscito I mortali, primo disco di inediti che hanno pubblicato insieme. Musica Leggerissima – che sta spopolando sui social e sulle piattaforme di streaming musicale – è stata definita come “una canzone pop esistenzialista, che unisce i nostri animi da autori a quella della canzone pop per antonomasia” dagli stessi autori del brano.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/musicadicolapesce