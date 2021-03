La canzone più trasmessa in radio di Sanremo 2021 è Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino: dietro di loro Fedez e Francesca Michielin.

Qual è stato il brano di Sanremo 2021 più trasmesso in radio? Rispetto al Festival, la graduatoria in questo caso è molto meno ricca di sorprese e più prevedibile. Hai indovinato? Ma certo che sì: si tratta di Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino. Il pezzo della coppia sicula è diventato nell’ultima settimana un vero tormentone: spopola sui social, lo trovi nei supermercati e lo puoi ascoltare praticamente ovunque! Dietro di loro, ma ben distanziati, Fedez e Francesca Michielin. Ecco la graduatoria dei brani sanremesi più trasmessi dalle emittenti.

Sanremo 2021 in radio: davanti a tutti Colapesce e Dimartino

Nella classifica delle canzoni più trasmesse da venerdì 5 a giovedì 11 marzo, secondo i dati di Radio Monitor, è Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino. I due si sono posizionati davanti a tutti, seguiti a ruota da due brani extra-Sanremo come Firework di Purple Disco Machine e Right Now di Sophie and the Giants.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/dimartinoofficial

Posizionati in top ten, ma distanti dalla coppia di cantautori siciliani, troviamo anche Francesca Michielin e Fedez con la loro Chiamami per nome, davanti ai vincitori di Sanremo, i Maneskin con Zitti e buoni. Buone posizioni anche per i brani di Irama e Annalisa. Solo 36esimo invece Ermal Meta, che al Festival si era classificato al terzo posto.

Classifica canzoni Sanremo 2021 in radio: la top ten

Andiamo a scoprire nel dettaglio la classifica dei passaggi radiofonici dei brani del Festival di Sanremo 2021:

1 – Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino

2 – Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez

3 – Zitti e buoni dei Maneskin

4 – La genesi del tuo colore di Irama

5 – Dieci di Annalisa

6 – Un milione di cose da dirti di Ermal Meta

7 – Glicine di Noemi

8 – Cuore amaro di Gaia

9 – Voce di Madame

10 – Ti piaci così di Malika Ayane

Ecco il video di Musica leggerissima:

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/dimartinoofficial