‘Le nostre fragili certezze’ è il nuovo video di Pierpaolo Lauriola, secondo singolo tratto dal nuovo disco di inediti ‘Canzoni scritte sui muri’. Sorretto da un ritmo incalzante, il cantautore racconta la “‘giostra di paura e di coraggio’ in cui siamo ormai quotidianamente immersi, alla ricerca di un lenimento per tutte le cicatrici, mentre i giorni che passano sono ‘canini che mordono forte'”. La regia del video è di Graham Robinson con la collaborazione della coreografa Natalie Su Robinson. Un’ambientazione urbana e attori giovani in primo piano in un video notturno ricco di freschezza, sorrisi e skateboard.

