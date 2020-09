La jazzista Valentina Gullace porta la sua ‘stanza segreta’ in Calabria: domani, 3 settembre il suo gruppo, il ‘Valentina Gullace Quartet’, si esibirà in concerto a partire dalle 21 in occasione del Fortissimo Classica Festival presso il centro residenziale Colonia San Benedetto in via Suor Crocifissa Militerni, 1 (Cetraro). È sotto la direzione artistica di Filippo Arlia che il Fortissimo Classica Festival vede quest’anno la sua seconda edizione totalmente dedicata all’inclusione dei generi: musica classica, jazz, pop e tradizionale. Accompagnata da Seby Burgio (pianoforte e arrangiamenti), Daniele Sorrentino (basso e contrabbasso) e Dario Panza (batteria), Valentina Gullace presenterà i brani contenuti ne ‘La mia stanza segreta’, suo ultimo progetto discografico full lenght. L’evento sarà a ingresso gratuito e si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di prevenzione anti Covid-19.

Fonte