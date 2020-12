Sarà la presenza eccezionale di Kirill Petrenko, attuale direttore musicale dei Berliner Philharmoniker, a guidare l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nel Concerto di Natale che si terrà il 23 dicembre (in diretta su Radio 3 e in streaming su Raiplay.it dall’Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia ore 20.30) e che successivamente sarà trasmesso su Ra2 il 29 dicembre alle 10. Il concerto è realizzato con il supporto di Enel, socio fondatore dell’Accademia Santa Cecilia, che ogni anno rinnova la sua presenza in occasione di uno degli eventi più importanti del Paese. Promozione dell’arte, della grande musica e dei giovani artisti, spingono l’azienda a sostenere partnership con le più importanti Istituzioni nazionali in un’ottica di valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.

Fonte