Musica italiana

I migliori dell’anno comprendono diverse categorie, tra cui film, serie tv, libri e album. Per i film, il primo posto è occupato da “Francesca e Giovanni. Una storia d’amore e di mafia”, che inizia a Palermo e segue la storia di Francesca Morvillo, sostituto procuratore al tribunale dei minori, e di Giuseppe, e del loro incontro con il magistrato Giovanni Falcone. Seguono “Steve”, con Cillian Murphy, e “Die, My Love” con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson.

Per le serie tv, la migliore è “The Night Agent”, seguita da “Professor T” con Ben Miller, e “Astrid e Raphaëlle”, giunta alla sesta stagione, con protagoniste Raphaëlle Coste e Astrid Nielsen.

I migliori libri sono “Morte in Cornovaglia” di Daniel Silva, “The Secret of Secrets – L’ultimo segreto” di Dan Brown, e “Butterfly: un gioco mortale” di Martta Kaukonen.

Gli album migliori sono “Tracks II: The Lost Albums by Bruce Springsteen”, “Make ‘em Laugh, Make ‘em Cry, Make ‘em Wait” dei Stereophonics, e “Lux” di Rosalía, registrato con la London Symphonic Orchestra e la partecipazione di artisti come Björk.

