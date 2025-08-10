34 C
Musica italiana: un’evoluzione verso il mondo moderno

Da StraNotizie
A Pisa, la musica è in continua evoluzione, mantenendo intatta la sua melodia tradizionale mentre si adatta alle influenze moderne. Enzo Campagnoli, noto direttore d’orchestra e collaboratore di diversi artisti italiani, presiederà la giuria di Notti di Talento, un importante contest musicale. L’evento, che gode del supporto de La Nazione e Radio Toscana, si svolgerà mercoledì 13 agosto alle 21.30 in piazza Viviani a Marina di Pisa.

Durante la serata finale, che conclude un ciclo di eliminatorie vedrà esibirsi 19 giovani talenti, tra cantanti, ballerini e comici. Campagnoli sottolinea l’importanza di tali eventi per gli aspiranti artisti, poiché offrendo loro l’opportunità di calcare un grande palco, aiutano a far crescere le loro competenze artistiche.

Secondo Campagnoli, il Festival di Sanremo ha avuto un ruolo cruciale nel rinnovare la musica italiana, riportando al centro la melodia. Ha citato l’esempio di Lazza, un rapper con una formazione classica, per dimostrare come diverse influenze possano coesistere anche nell’urban. Il direttore ha lavorato a progetti di fusione musicale, come l’album ‘Locura opera’, presentato a San Siro.

Rivolgendosi ai giovani artisti, Campagnoli consiglia di essere coraggiosi nel mostrare la propria arte e di imparare a suonare uno strumento armonico, fondamentale per la loro crescita musicale. Allo stesso tempo, invita i partecipanti di Notti di Talento a godersi l’esperienza e a valorizzare l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico appassionato.

