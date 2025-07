Musica italiana: un viaggio tra storia e innovazione sonora

La musica italiana ha saputo esprimere la sua ricchezza e varietà non solo attraverso l’opera e il pop, ma anche in decenni di straordinarie evoluzioni. A partire dal 30 luglio, Sky Arte propone la serie “Sound Gigante – Storia alternativa della musica italiana”, che esplora un periodo significativo per il panorama musicale del nostro Paese.

La serie, prodotta da Sky e Kplus in collaborazione con Sonne Film e Sample, si compone di quattro episodi che raccontano in dettaglio il periodo dal 1964 agli anni Ottanta. La narrazione è affidata a Alessio Bertallot, mentre i testi sono curati da Giangiacomo De Stefano, che ha anche diretto il progetto insieme a Valentina Zanella.

Il primo episodio si apre con la celebre colonna sonora di Ennio Morricone per il film “Per un pugno di dollari”, un’opera che ha segnato l’inizio dell’epopea degli spaghetti western. “Sound Gigante” intende collegare eventi apparentemente distanti fra loro, amalgamando storie legate a colonne sonore, gruppi prog, artisti innovativi e tanto altro. Il lavoro si avvale di materiali d’archivio, interviste e ricostruzioni grafiche che rendono omaggio a una stagione musicale ricca di proposte e colpi di scena, arricchendo il dialogo sulla musica italiana degli scorsi decenni.