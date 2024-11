Musica Italiana nel Mondo: Record di Incassi nel 2023 dal 2010

In occasione della Milano Music Week 2024 si è svolto un panel intitolato “Musica italiana all’estero: numeri, progetti, prospettive”, dove sono stati presentati dati significativi sulla diffusione della musica italiana a livello internazionale. Spotify ha riportato un aumento del 160% degli ascolti all’estero dal 2019 al 2024, evidenziando che oltre 60 milioni di utenti mensili ascoltano contenuti in lingua italiana al di fuori dei confini nazionali. Inoltre, oltre 20 milioni di utenti hanno aggiunto artisti italiani alle loro playlist nell’ultimo anno. I giovani tra i 18 e i 24 anni rappresentano un quarto degli ascoltatori di musica italiana all’estero, con Germania e USA come principali mercati.

SIAE ha segnalato che il 2023 ha visto il più alto incasso di diritti d’autore per la musica italiana all’estero dal 2010, con un totale di 31,6 milioni di euro, in aumento del 29,16% rispetto all’anno precedente. Gli Stati Uniti si confermano il mercato principale per le entrate da live e radio, mentre la Germania guida per quanto riguarda lo streaming. Nel periodo 2017-2023, SIAE ha supportato l’internazionalizzazione tramite Italia Music Export, finanziando 796 artisti e 197 progetti.

FIMI ha riportato ricavi dall’export della musica italiana nel 2023 pari a oltre 26 milioni di euro, con una crescita del 20% rispetto al 2022 e un incremento del 130% nel quadriennio 2020-2023. Questa espansione è principalmente trainata dai ricavi digitali, saliti quasi a 21 milioni di euro.

Il valore economico della musica in Italia nel 2023 ha raggiunto i 4,323 miliardi di euro. Le diverse categorie includono: musica fisica (62 milioni), musica digitale (292.3 milioni), diritti connessi (72.8 milioni), concerti (967.4 milioni), tra gli altri. I contributi diretti ammontano a 3,076 miliardi di euro, mentre i contributi indiretti, inclusi strumenti musicali e impianti audio, sono stati registrati in totale per 1,247 miliardi di euro. Questi dati evidenziano l’importanza e la crescita della musica italiana nel mercato globale e la necessità di un supporto coordinato per il settore musicale in futuro.