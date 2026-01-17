Musica italiana: Manuela Mosca

Manuela Mosca conosce bene il silenzio che precede l’inizio di una performance musicale, quel momento intimo e semplice in cui resta sola con il suo violino. A vent’anni, la giovane violinista piacentina ha già imparato a dare forma a quell’intimità con naturalezza e profondità.

La sua storia inizia quando aveva sei anni, quando un’insegnante cercava giovani musicisti da avviare allo studio della musica e sua mamma decise di portarla alla prima lezione. Da lì, Manuela non si è più fermata e dopo il triennio accademico, oggi frequenta il biennio al Conservatorio Nicolini con il maestro Antonio De Lorenzi.

Un’esperienza importante per lei è stato il percorso Erasmus di un anno al Conservatorio Reale di Bruxelles, nella classe di Valery Oistrakh, che le ha permesso di studiare la “scuola russa” e di preparare al meglio l’audizione per l’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”. L’ingresso nell’orchestra fondata da Riccardo Muti ha segnato una svolta, con esperienze come l’Expo di Osaka, concerti internazionali e una serata solenne in Vaticano davanti a Papa Leone XIV.

Per Manuela, il futuro significa perfezionarsi e concludere gli studi, con l’obiettivo di vincere un concorso in orchestra e trovare il suo posto. La musica per lei è una compagna di vita, equivalente a emozione e divertimento insieme.