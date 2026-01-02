Musica italiana leader

11.4 C
OLLY si trova al vertice della classifica album FIMI/Niq con il suo album TUTTA VITA (SEMPRE). Nella classifica, OLLY è seguito da ULTIMO con ULTIMO LIVE STADI e da GEMITAIZ con ELSEWHERE.

Tra i singoli, il brano L’AMORE NON MI BASTA di EMMA arriva alla numero uno, un brano del 2013 che ritorna in classifica grazie al suo recente successo virale.

Per quanto riguarda i supporti fisici come vinili, CD e musicassette, WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION) dei PINK FLOYD si conferma al 1° posto nella classifica dei dischi più venduti.

