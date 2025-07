Musica italiana in piazza: eventi gratuiti a Mondovicino

L’estate si arricchisce di eventi musicali presso il Mondovicino Outlet Village, dove la piazza centrale ospiterà un ciclo di serate gratuite dedicate alla musica italiana. Dal 24 luglio al 14 agosto, le famiglie e gli appassionati di ogni età potranno partecipare a un programma variegato, all’insegna della cultura e dell’intrattenimento.

L’evento, realizzato in collaborazione con Wake Up, offrirà anche aperture serali dei negozi e delle aree gastronomiche, permettendo ai visitatori di unire shopping, cena e spettacolo. La rassegna avrà inizio giovedì 24 luglio con un’esibizione di Ivana Spagna, icona della musica pop, famosa per la sua carriera che spazia dalle piste da ballo europee alle colonne sonore Disney. Il concerto promette un viaggio emozionante tra le sue canzoni più celebri, adatto per cantare e ballare.

Il successivo appuntamento, fissato per giovedì 31 luglio, vedrà protagonista la giovane cantante Sarah Toscano, emergente nel panorama musicale italiano. Gli spettacoli inizieranno alle 21, offrendo un’occasione unica per vivere la musica dal vivo in un’atmosfera festosa. Per ulteriori dettagli è possibile visitare il sito www.mondovicino.it.