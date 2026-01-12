Musica italiana in onda su Radio Taormina

La società Taomedia soc. coop. è titolare del copyright e ha partita IVA 03207890835. La registrazione presso il Tribunale di Messina è avvenuta con il numero 12/2012.

Il direttore responsabile è Luciano Fiorino, mentre il direttore editoriale è Carmelo Caspanello. La società è in possesso di diverse autorizzazioni, tra cui l’autorizzazione SIAE n.715/I/07-841, la licenza SIAE per diffusione televisiva 2017/129, la licenza SCF per radio locali n.81/5/21 e la licenza SCF per radiovisione n.82/5/21.

Per qualsiasi informazione o contatto, è possibile rivolgersi alla redazione all’indirizzo email [email protected].