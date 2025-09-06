23.6 C
Musica italiana: i documentari imperdibili da vedere

Si avvicina la conclusione della 82esima Mostra del Cinema di Venezia e, in questo contesto, sono stati presentati tre documentari dedicati a importanti figure della musica italiana: “Nino – 18 giorni” di Toni D’Angelo, “Piero Pelù – Rumore dentro” di Francesco Fei e “Francesco De Gregori – Nevergreen” di Stefano Pistolini. Questi film saranno disponibili in sala come eventi speciali.

Nino – 18 giorni racconta il viaggio di Nino D’Angelo attraverso l’Italia, seguendo il suo tour e i luoghi della sua infanzia a Napoli. Toni D’Angelo, il regista e figlio di Nino, ha scelto di dirigere il film per approfondire la vera essenza del padre, oltre la superficialità degli anni ’80. Nino riflette sulla sua carriera, parlando dei pregiudizi e delle sfide che ha affrontato, evidenziando come la musica sia stata la sua vera espressione.

Piero Pelù – Rumore dentro si concentra su un incidente acustico che ha danneggiato permanentemente il suo nervo acustico, spingendolo a prendersi una pausa forzata. Pelù ha collaborato alla scrittura del soggetto e della sceneggiatura, mentre Francesco Fei ha diretto il progetto, che rappresenta sia un road movie che un viaggio interiore per l’artista. Pelù ha condiviso la sua esperienza di recupero e la sua creazione musicale, rimanendo in contatto con i fan che vivono situazioni simili.

Francesco De Gregori – Nevergreen documenta una serie di concerti in un piccolo teatro di Milano, dove l’artista ha suonato brani meno noti, coinvolgendo colleghi illustri. Il regista Pistolini ha voluto utilizzare il backstage e le interazioni con il pubblico come elementi narrativi, evidenziando l’intimità dell’esperienza dal vivo e la risposta emozionale degli spettatori.

Questi documentari offrono uno sguardo profondo sulla vita e la carriera di questi artisti, promettendo di emozionare e coinvolgere il pubblico.

