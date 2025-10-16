Musica italiana: crescita e sfide del settore concertistico

Attualmente, l’Associazione Italiana Attività Musicali (Aiam) conta 247 soci distribuiti in tutte le regioni d’Italia, che hanno realizzato oltre 11.000 concerti, rappresentando il 44% degli eventi di musica classica e jazz nel paese. Il volume d’affari delle attività censite supera 112 milioni di euro, con un sostegno pubblico di circa 19 milioni dal Fondo Unico per lo Spettacolo. Solo il 20% delle attività è finanziato dallo Stato, mentre il resto delle risorse proviene dall’abilità delle associazioni nel reperire fondi pubblici e privati. Questi dati indicano una notevole vivacità nel settore che deve essere incentivata.

Francescantonio Pollice, presidente dell’Aiam, ha espresso l’importanza di adeguare il sostegno statale alla produttività, affermando che a maggiore risultati devono corrispondere maggiori contributi. Ha sottolineato la necessità di rendicontare l’uso dei fondi e l’impatto che questi hanno sulla musica italiana. Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante la presentazione del rapporto Aiam 2024, che analizza le attività musicali sia in Italia che all’estero, in un incontro tenutosi presso il Ministero della Cultura a Roma.