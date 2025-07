Musica italiana a Cervia: De Andrè e Mannoia in concerto

L’estate musicale si accende a Cervia con due eventi di spicco in piazza Garibaldi. Oggi, Cristiano De Andrè, figlio del celebre cantautore Fabrizio, presenta il suo concerto “De Andrè canta De Andrè best of estate 2025”. Questo tour rende omaggio al repertorio del padre, offrendo una rivisitazione delle sue opere più amate. De Andrè ha lavorato a lungo su ogni brano, accompagnato da musicisti come Luciano Luisi, Max Marcolini e Stefano Melone. L’artista ha dichiarato di voler mantenere viva la memoria di Fabrizio attraverso concerti che permettano alle nuove generazioni di riscoprire il suo patrimonio musicale.

Domani sera, la scena sarà invasa dalla straordinaria voce di Fiorella Mannoia, che porterà in scena “Fiorella sinfonica-Live con orchestra”. Questo evento rappresenta l’unica tappa emiliano-romagnola del suo tour estivo. Mannoia sarà affiancata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante, sotto la direzione del Maestro Rocco De Bernardis. La scaletta includerà alcuni dei brani più celebri dell’artista, come “Quello che le donne non dicono” e “Il cielo d’Irlanda”, insieme a pezzi recenti del suo album “Disobbedire”, uscito lo scorso novembre. L’album, composto da nove tracce, affronta temi di amore, consapevolezza e impegno sociale, rendendo la performance un’occasione unica per gli amanti della musica italiana.