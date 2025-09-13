Musica italiana a Bologna: tradizione e hip hop si incontrano

Un sabato dedicato alla musica italiana a Bologna, con un mix di artisti della tradizione e dell’hip hop. Al Sun Donato, che si appresta a concludere il suo festival, si esibirà Eugenio Bennato, un musicista impegnato nella valorizzazione della tradizione popolare napoletana. Ha cofondato la Nuova Compagnia di Canto Popolare, contribuendo al folk revival italiano degli anni ’60 e ’70. La sua ricerca si è espansa al Mediterraneo, creando un suono che unisce ritmi africani e melodie europee, come evidenziato nel suo ultimo album “Musica del mondo”. Questo lavoro esplora temi come diversità, memoria culturale, giustizia sociale e diritti, accompagnato da una fusione di tammorre, chitarre e tamburi. Prima del concerto, si terrà un laboratorio di danza con la scuola Tarantarte, per insegnare i passi della pizzica.

Contemporaneamente, a Montagnola Republic, gli Assalti Frontali, storici esponenti dell’hip hop italiano, presenteranno il loro nuovo album “Notte immensa”. Questo progetto è nato dopo un’invito a Gaza, dove il leader Luca Mascini svolge laboratori di rap per le scuole periferiche di Roma, ma che non si è potuto realizzare. Ha deciso di dedicare il nuovo lavoro non solo alla Striscia di Gaza, ma a tutte le situazioni di difficoltà. La musica, per gli Assalti Frontali, rappresenta una forma di speranza e un invito a guardare alla bellezza piuttosto che all’orrore. Entrambi i concerti sono ad ingresso gratuito.