Musica italiana 2026

Si preannuncia un anno denso di musica, con numerose novità discografiche previste per far ripartire la macchina della musica italiana. Tra gli artisti che pubblicheranno nuovi dischi ci sono Laura Pausini, Gianna Nannini, Patty Pravo, Biagio Antonacci, Blanco, Emma, Serena Brancale, Sal Da Vinci, Levante, Mr. Rain, Geolier, Kid Yugi, Gué, Tony Boy e Adriano Celentano.

Il 6 febbraio Laura Pausini pubblicherà l’album di cover “Io canto 2”, un tributo ai cantautori, interpreti e compositori della storia della musica italiana. Gianna Nannini tornerà con un nuovo lavoro dal vortice di energia e dalle emozioni indimenticabili, mentre Blanco manterrà intatta la sua carica istintiva e tornerà a esplorare sonorità più dirette, dinamiche e trascinanti.

Biagio Antonacci pubblicherà il nuovo album e poi tornerà ‘live’ per regalare al suo pubblico un’altra esperienza indimenticabile. Emma promette energia e connessione pura in un’occasione irripetibile per vivere l’intensità in una veste inedita. Patty Pravo tornerà con il novo album contenente “Opera”, mentre Serena Brancale pubblicherà l’album contenente la sanremese “Qui con me”.

Geolier arriverà con l’album “Tutto è possibile”, che si presenta già come uno dei progetti più attesi e determinanti della musica italiana. Kid Yugi pubblicherà “Anche gli eroi muoiono”, il suo terzo album in studio, e Gué tornerà con il quinto volume “Fastlife 5: audio luxury”. Tony Boy è l’artista più inarrestabile della nuova scena e tornerà con l’album “Trauma” per aprire il nuovo anno con quella urgenza comunicativa che fin dall’inizio lo ha reso una presenza imprescindibile.

Sal Da Vinci continuerà una vera favola contemporanea che, senza mai smarrire il cuore, ha saputo trasformare ogni canzone in un racconto indimenticabile. Levante pubblicherà l’album “Dell’amore”, anticipato a novembre dai singoli “Dell’amore il fallimento” e “Sono blu”. Mr. Rain esce con l’album di inediti anticipato da “Effetto Michelangelo” e “Casa in fiamme”.

La sanremese “Il meglio di me” anticipa il nuovo disco di Francesco Renga, mentre Raf pubblicherà il nuovo album contenente la sanremese “Ora e per sempre”. Tiromacino torneranno con l’album “Quando meno me lo aspetto”, trainato dal primo singolo “Gennaio 2016”. Francesco Baccini tornerà con il nuovo album, anticipato dal brano “Matilde Lorenzi”.

I Planet Funk pubblicheranno il nuovo album “Blooom”, mentre i Sick Tamburo usciranno con “Dementia” e i Si! Boom! Voilà! pubblicheranno “Si boom voilà!”. Luca ‘O Zulù’ Persico e Caterina Bianco pubblicheranno “Violenti”, un disco articolato in tre atti. Chiara Raggi pubblicherà “Zénta”, interamente in vernacolo romagnolo di Santarcangelo di Romagna.

Tutti Fenomeni tornerà con il nuovo album “Lunedì”, anticipato dal singolo “Piazzale degli eroi”, e Pietro Roffi pubblicherà l’album “Oltrepassare”, anticipato da “Flight oltrepassare III”. Danno esce con il suo primo album solista “AKA Danno” e Adriano Celentano ha già pronto il nuovo album, che arriverà solo in occasione del programma televisivo dal titolo provvisorio “Il conduttore”.

In campo internazionale, i Blue torneranno con il nuovo album “Reflections”, mentre Oliver Tree pubblicherà “Love you madly, hate you badly”. Louis Tomlinson arriverà con l’atteso terzo album “How did i get here?”, anticipato a ottobre scorso con il singolo “Lemonade”. Julian Lage pubblicherà l’album “Scenes from above”, anticipato lo scorso novembre dal brano “Opal”.

I Mumford & Sons arriveranno con l’album “Prizefighter”, il loro sesto disco di inediti, anticipato dal singolo “Rubber band man” in collaborazione con Hozier. Hilary Duff tornerà con il nuovo album “Luck or something”, mentre Charlie Puth pubblicherà “Whatever’s clever!”. Infine, i Gorillaz ritornano con l’album “The mountain”, anticipato da “The happy dictator” con Sparks.